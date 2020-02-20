第二階段5G頻譜位置競標即將在明(21)日登場，遠傳電信(4904)總經理井琪表示，目前業者都還在談，還沒有達成協商，談到消費者最關心的資費問題，她直言，5G資費一定要比4G高，電信業怎麼會禁得起「兩次跳樓大拍賣」!

5G頻譜第二階段競標將在21日登場，因為在第一階段標金已經衝上1380.81 億元，電信業者也都不樂見標金再墊高，對此，井琪認為，業者大家都還在談，目前真的還沒有達成協商，當然最希望不要再交錢給政府。

談到市場最關心的資費問題，井琪表示，其實從9月就開始對韓國市場開始了解， 姑且不要說台灣4G是全世界最便宜，在4G已經這麼低價的前提下，台灣的電信業怎麼會禁得起「兩次跳樓大拍賣」，儘管CP值再如何被在乎，都是不可行不的，「5G資費一定要比4G高」，他進一步說，嚴格來說，台灣電信市場是呈現一大、兩中、兩小的格局，屆時5G資費怎麼設定，還是要看老大哥中華電信(2412)怎麼走，在看要如何反映、進行調整，屆時對於如何鼓勵用戶升級5G，也必須在從長計議，找出消費者最需要的模式，端出最好的體驗。

井琪也提到，因為韓國去年已經推出5G，今年第三季一定會有更豐富的應用，屆時消費者就有更好的體驗，也會提升遠傳的ARPU(用戶平均收入)，5G的應用今年會先看到一點，長期值得期待。

另外，井琪也說到，因為目前4G的資費已經很多樣化，所以儘管第三季5G推出，目前也應該不至於會特別去調整4G資費。

針對新型冠狀病毒的影響，井琪表示，目前看來，還沒有影響5G的時程表，除非後續真正在全球造成嚴重問題，對於5G遠傳很多升級都已經開始，甚至完成 都已經開始測試，今年有60%的資本支出會放在5G。

(時報資訊)