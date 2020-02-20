值新型冠狀病毒流行期間，外貿協會積極協助國內會展業者共同防疫，如期舉行多項會展活動，2月21日起將陸續有婚紗珠寶、家具、藝術、寵物及連鎖加盟展在世貿一館展出，歡迎民眾安心前往參觀。

外貿協會與國內會展主辦單位共同為防疫層層把關，除要求會展活動主辦單位之第一線工作人員全程配戴口罩，每日量測額溫2次，定時消毒展位外，並在世貿一館展館主要入口處架設紅外線感測儀，輔以酒精噴灑、額溫量測，增加空調換氣頻率，加速室內空氣循環等防護措施，建構安心逛展購物的環境。

以即將於21日在世貿一館登場的「2020台北婚紗珠寶大展」為例，主辦單位特別在展場入口設置「次氯酸水噴霧機」加強防疫。

此外，業者表示，因今年適逢西元2020年諧音「愛你愛妳」，預約看展的結婚新人達1500對，較去年同期大幅成長三成，可見準新人逛展熱度不減。

同檔亦有「2020家具家飾展暨藝術家博覽會」，展出時尚家具、燈具、精工衛浴等多元商品，展期間加碼推出「高檔寢具秤斤賣99元」等好康活動。

(時報資訊)