耕興(6146)董事會公布2019年財報，全年營收29.85億元，年減0.39％，合併毛利率46％，歸屬於母公司稅後淨利為6.71億元，年減4.13％，每股盈餘7.27元。受中美貿易戰影響，大陸加工廠訂單減少，導致2019年度防磁零阻件的營收較2018年衰退，而美國矽谷實驗室和汽車電子檢測的相關建置成本及費用增加，影響去年度獲利。

耕興表示，2019年公司積極與客戶共同取得多張5G(第五代行動通訊) NR包含美國FCC(美國聯邦通信委員會)、歐盟CE等機構頒布的5G mmWave(毫米波)、Sub-6GHz、802.11ay產品檢測的證書，並在5G NR陸續於各國商轉的態勢下，接獲多款5G、WIFI 6高毛利新技術產品，未來可望隨著5G NR產品款式增加、運用範疇變廣，創造耕興測試驗證服務需求量提升，帶動耕興2020年整體營運起飛。

因應新型冠狀病毒肺炎防疫工作，大陸昆山及深圳實驗室配合所在地政府春節延後到2月13日復工，目前大陸子公司復工率約50％～60％，人力短缺部份以加班及加聘新員工的方案因應，降低對公司測試產出的影響。

(時報資訊)