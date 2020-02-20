新冠肺炎疫情持續延燒，歌詩達郵輪宣布，因目前疫情狀況及相關地區政策尚未明朗，為顧及遊客相關權益，遺憾宣布取消旗下「新浪漫號」及「威尼斯號」3月於台灣母港出發的航程，針對3月31日前出發的航次，提供全額退還船票及港務稅的退票退款安排。

歌詩達郵輪表示，為保證全體遊客及工作人員的安全與健康，歌詩達郵輪持續加強防疫措施，以確保所有旅客與工作人員的最大安全保障。需要退票的旅客，即日起可洽詢原訂購旅行社、並提供相關旅遊文件，以處理後續退款事宜。

歌詩達郵輪表示，針對出發前14天內曾出入、途經或停留中國大陸、香港、澳門地區的遊客及工作人員，以及出發前14天內曾接觸已確診或疑似感染新冠肺炎的旅客及工作人員，上述2類人士不論任何國籍，均暫停接送登船。

歌詩達郵輪重申，船隊保持最高的預防性衛生和環衛標準，所有旅客與工作人員的健康與安全，向來是歌詩達郵輪的最高首要原則。未來將持續與各國政府及各地醫療機關合作，若有最新訊息將隨時進行更新與通知。

(時報資訊)