有時候，要說出「我很好」這三個字其實很困難，

就算再怎麼想讓自己開心，

生活、工作、壓力、自信、過去……，

一根根稻草堆疊在心裡，看著鏡子裡的自己……，

你，真的過得好嗎？

「前年底準備跨年演出，同時也在拍攝電視劇《你有念大學嗎？》，除了要演戲、要顧跳舞，還要背歌詞，對我來說壓力很大，也非常不快樂，但還是硬撐、就想要做好。直到要上台的前一刻，我一直在跟自己對話『要冷靜下來，等一下門打開出場時，自己就是這個舞台的女王』，我第一次感受到我沒有緊張的感覺、很享受這個舞台，從那時候起，唱歌和跳舞對我來說就很享受，就算再累、沒有自己的時間，我還是覺得是快樂的事情。」

以前的安心亞，一路都在「怕」，怕沒辦法享受肢體、怕高音唱不上去、怕跳舞出槌，但又不服輸，覺得自己做得到，於是演出前緊張失眠、在家練舞到天亮、猛罵自己怎麼那麼笨，偏偏愈是恐懼的舞步，到了正式演出時愈會出錯。

「以前只要特別練某段我很害怕的舞蹈，表演時那個地方一定會出錯，因為我太恐懼了。後來告訴自己要放掉、不要去想那個東西，順著過就會過了，我一定會做得好。」懂得享受舞台後，就算出了差錯，也不會顯露在表情上；小小的不完美，也被當成是意外的驚喜。

國民女神　安心亞

生日：1985年9月18日

經歷：演員、歌手、主持人

音樂作品：

2011年《惡女》

2013年《單身極品》

2014年《在一起》

2016年《人生要漂亮》

2020年《愛得起》

戲劇作品：

2014年《妹妹》

2015年《致，第三者》

2016年《狼王子》

2017年《植劇場—五味八珍的歲月》

2018年《阮氏碧花與她的兩個男人》

2019年《你有念大學嗎？》

2020年《墜愛》

造型：Olina

服裝：Chloé、LONGCHAMP提供

化妝：許有湘

髮型：Haha（FOUR hair concept）

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