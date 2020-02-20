「歌手」安心亞盡力了、樂在其中了，「演員」安心亞又是個更難的功課。之前拍偶像劇《墜愛》，是個為別人而活的角色，安心亞的情緒被牽著走，一度迷失自己：「我將近半年沒有跟自己對話，拍完這部戲才發現太久沒聽到自己的聲音、沒有自己的感受；做什麼事情都覺得不對勁、不喜歡自己，但我還是有去錄音、還是照做我該做的工作，但就是覺得我怪怪的，拍照會覺得『天啊，我怎麼那麼醜』。」

會讓安心亞那麼負面，或許是劇情牽動她心裡最無力招架、最脆弱的「道別」，小時候經常面對離別，她將傷痛埋在潛意識中，長大後不管是朋友或情人……，各種道別都會讓安心亞痛徹心扉，因為太痛又太沉重，讓她忘記了、害怕和自己對話，逃避現實，或是逃避真實的痛。

安心亞曾前一晚拍了分離戲，隔天起床就沒來由地崩潰大哭，覺得自己生命中有東西不見了，直到殺青、投入新專輯錄音，才在新歌裡找到自己真正的感受，終於慢慢地知道要告訴自己「我很好」。

國民女神　安心亞

生日：1985年9月18日

經歷：演員、歌手、主持人

音樂作品：

2011年《惡女》

2013年《單身極品》

2014年《在一起》

2016年《人生要漂亮》

2020年《愛得起》

戲劇作品：

2014年《妹妹》

2015年《致，第三者》

2016年《狼王子》

2017年《植劇場—五味八珍的歲月》

2018年《阮氏碧花與她的兩個男人》

2019年《你有念大學嗎？》

2020年《墜愛》

造型：Olina

服裝：Chloé、LONGCHAMP提供

化妝：許有湘

髮型：Haha（FOUR hair concept）

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