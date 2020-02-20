想到很久沒對話的那個自己，安心亞說：「我有種抱歉的感覺，一直忽略她，我一直覺得太想要達到某個目標，我一直想做好某件事情的時候，就讓自己拚了命去做，可是常常忽略身體給我的聲音，比如說肌肉已經太累了，或是太久沒關注自己喜歡的東西，覺得很抱歉，有時做不好還會責備她，覺得應該要多愛自己一些。」

「我現在更懂得珍惜，而且不只是對人，時間我也要珍惜，當下此刻我也要珍惜。對自己而言，最重要的是『自信』，我是一個時有自信、時又沒有的人，並不是覺得做不到，而是覺得我應該要更好，以前會想『這樣做是不是不太好』，現在是覺得『我明明可以到那個狀態，可是只做這樣』，我對自己太嚴格、所以覺得可以更好，這算是『太有自信的沒自信』，但也滿享受這樣逼自己，前進得比較快。」

笑得愈開心的人，可能心裡不安全感愈大，安心亞走過那段自我懷疑的階段，走過那段揭起自身傷痛的傷疤，不敢說現在有多強大，但至少已經能心懷感激地對自己說「我很好」。好好過生活，好好做自己想做的事，好好的，就很好。

國民女神 安心亞

生日：1985年9月18日

經歷：演員、歌手、主持人

音樂作品：

2011年《惡女》

2013年《單身極品》

2014年《在一起》

2016年《人生要漂亮》

2020年《愛得起》

戲劇作品：

2014年《妹妹》

2015年《致，第三者》

2016年《狼王子》

2017年《植劇場—五味八珍的歲月》

2018年《阮氏碧花與她的兩個男人》

2019年《你有念大學嗎？》

2020年《墜愛》

造型：Olina

服裝：Chloé、LONGCHAMP提供

化妝：許有湘

髮型：Haha（FOUR hair concept）

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(中時電子報)