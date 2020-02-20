台灣電腦硬體大廠的技嘉集團，旗下的技宸公司涉嫌將戰略性高科技貨品未經申請核准，透過香港輸出到伊朗，台北地檢署19日指揮調查局台北市調處前往新北市新店區北新路的技宸公司搜索，並將負責人李宜泰、劉姓員工以被告身分約談到案，另以證人身分約談鄒姓員工及1名技嘉集團船務部門的諸姓員工，移送北檢複訊後，李宜泰及諸姓員工請回，總經理莊再華20萬元交保、員工鄒華芹5萬元交保候傳。
技宸公司是2017年才核准設立的年輕公司，主要營業項目包括無線通信機械器材製造、電子零組件製造、電腦及事務性機器設備批發及電信器材批發等。
檢調查出，技宸公司在2018年底，沒有向經濟部國貿局申請輸出許可證，就將一批電子零件，透過香港轉運方式，輸往被列管的伊朗。
依國貿局公告，戰略性高科技貨品大致分為10大類別，包含：核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與推進系統。
檢調認為，技宸公司涉嫌違反貿易法第27條，未經許可，輸出入戰略性高科技貨品至管制地區，展開搜索約談。
(中時電子報)
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