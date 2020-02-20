綜合外電報導，德國哈瑙兩酒吧發生槍擊案，造成至少8人死亡，5人重傷，警方稱嫌犯目前仍然在逃。
槍手先在哈瑙一家水煙酒吧開槍造成3人死亡，然後開車前往凱賽爾施塔區附近，在另一家水煙酒吧開槍，造成5人死亡。當地媒體指出，目擊者聽到現場出現8至9次槍響，並看到至少一人中槍倒地，並指出槍手行兇後，已逃到另一個城市。
警方也表示，目前不知道兇手犯案動機，仍須進一步調查。
哈瑙是黑森州（Hesse）一個人口約10萬的城市，距法蘭克福以東約25公里。
(中時電子報)
綜合外電報導，德國哈瑙兩酒吧發生槍擊案，造成至少8人死亡，5人重傷，警方稱嫌犯目前仍然在逃。
槍手先在哈瑙一家水煙酒吧開槍造成3人死亡，然後開車前往凱賽爾施塔區附近，在另一家水煙酒吧開槍，造成5人死亡。當地媒體指出，目擊者聽到現場出現8至9次槍響，並看到至少一人中槍倒地，並指出槍手行兇後，已逃到另一個城市。
警方也表示，目前不知道兇手犯案動機，仍須進一步調查。
哈瑙是黑森州（Hesse）一個人口約10萬的城市，距法蘭克福以東約25公里。
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