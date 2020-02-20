科睿唯安（Clarivate Analytics）發表2020年德溫特全球百大創新機構報告，台灣今年表現不凡，除了鴻海（2317）及工研院（ITRI）連3年入選外，廣達（2382）連2年入選、宏達電（2498）首度進榜，合計4家機構入選創下歷年最多，並與德國並列全球第4名。

科睿唯安指出，2020年德溫特全球百大創新機構遍布3大洲和14個國家地區，其中美國仍以39間稱冠、日本以32間居次，合計占據71％名額。就產業別觀察，硬體及電子產業以38間領先，年增3間，製造及醫療產業以16間居次，電信及軟體產業則各有8間。

報告中指出，連3年、第4度獲選的工研院，仍在專利影響力及獲准率繳出亮眼表現，鴻海與廣達則持續在專利技術的國際化布局展現企圖心。宏達電過去於專利影響力上持續保有不錯成績，今年受惠國際化指標進步，成為首度躋身全球百大創新機構的關鍵。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示，今年台灣共有4間機構入選，為發布報告以來入選最多的一次，顯見台灣優異的研發技術實力。期待未來能有更多的台灣機構，能在全球舞台上展現豐沛的研發創新能量與成果。

今年報告首次將分析範圍拓展到前百大機構以外，並發現3大關鍵趨勢，包括前1千大機構在發明市場占有率縮水、協作的必要性、前段班日益壓縮。首先，越來越多專利是由較小規模的公司，甚至個人實業家或發明家所育成。

其次，創新日益趨向知識密集，產生對更多元專業技術的需求。在德溫特世界專利索引中，每項專利列名發明人數平均值自2014年的2.84人提升至2019年的2.99人。最後，而躋身德溫特全球百大創新機構的最低門檻，已於6年間增加22％。

科睿唯安表示，今年德溫特全球百大創新機構名單中，有藤倉（Fujikura）、宏達電、Immersion、超捷（Microchip）、施耐德電機（Schneider Electric）及騰訊等6間新進榜。上述機構自2015年以來平均排名上升250個名次，顯示均在高度競爭的創新市場中成功找到方向。

科睿唯安也指出，全球創新環境正快速分散化，大型企業組織對全球發明的貢獻比重滑落至18％，顯示來自破壞式創新業者的挑戰日趨嚴峻。IP事業群分析部門負責人Ed White認為，大型機構未來若想繼續茁壯，必須開始探索並擁抱新的協作方式。

(時報資訊)