小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】台積電5奈米訂單 提前爆滿！

晶圓代工龍頭台積電5奈米製程將於第二季正式進入量產，預期下半年亦將是全球唯一可提供5奈米量產的晶圓代工廠。據設備業者消息，下半年台積電5奈米接單已滿，除了蘋果新一代A14應用處理器，還包括華為海思新款5G規格Kirin手機晶片，以及高通5G數據機晶片X60及新一代Snapdragon 875手機晶片。法人看好台積電今年營收逐季攀高，應可順利達成年初法說會提出的業績展望目標。

【2】復工緩慢 鴻海Q1營收恐掉45％

新冠肺炎疫情干擾產銷，美商蘋果（Apple）下修首季財測，身為蘋果最大代工廠的鴻海首當其衝。儘管鴻海中國主要廠區相繼取得復工許可，但進程緩慢，法人推測最快也要到3月初才可望全面生產，動能回穩則要等到第二季，今年首季營收季減幅度恐創新高，達45％，較去年首季的季減率41.7％，高出逾3個百分點。

【3】川普對中髮夾彎 台股給漲聲

被視為對中國強硬的美國總統川普又有驚人「髮夾彎」之舉。川普美東時間18日發推文，批評以「國安」為藉口來限制與中國之間貿易很「荒謬」，暗示不會加大對晶片限制，且想看到中國購買美國飛機引擎。

【4】11檔高殖利率 外資追捧

一年多次配發上路，提前發動零星高殖利率股題材漲勢，興富發（2542）20日除息1元，近日獲外資連六買，19日股價收小漲0.33％，市場參與除息意願不弱，據統計，近五年平均股息殖利率逾5％，且外資連二買以上、買超達1,000張以上的個股計有11檔，後市行情看俏。

【5】16檔創今年新高 避疫先鋒

美國總統川普推文表示，反對政府內部以國家安全為名，限制出售產品予外國公司，台股19日反彈109.86點，且16檔個股不畏疫情，創金鼠年新高價且三大法人周買超的個股，包括中信金（2891）、神達（3706）、玉山金（2884）、榮成（1909）、第一金（2892）等16檔，避疫最強。

(中時電子報)