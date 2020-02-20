高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜，以260萬票之差，讓總統蔡英文順利連任，更將面臨「罷韓」危機。「Wecare高雄」列出韓市府5大弊端，包括晴天滯洪池積水、愛河上游（寶珠溝）呈牛奶色等，痛批「韓市府螺絲掉滿地」，誓言要將韓罷免。
Wecare高雄在臉書發文，引用康裕成議員粉專《會勘十全滯洪池 韓市府螺絲掉滿地》，內容如下：
李昆澤委員、康裕成議員、何權峰議員、 高雄市議員鄭孟洳一同會勘十全滯洪池。
1、滯洪池設在停車場的地下室竟然積水盈尺。最近沒有下雨，今天更是大晴天，竟然積水！
2、反觀719水災，閘門封住以致無法發揮蓄水功能，導致正興里淹水，沈秀玲里長還與市長槓上，大家應該記憶猶新！
3、請不要再騙說還沒驗收，想把責任推給廠商！因為會勘ㄧ開始，水利局就標榜說「尚在驗收階段，但已經可以發揮蓄洪功能！」豈料30分後繞到地下蓄水池一看，竟然積水盈尺！整個傻眼！
4、還有這個積水應該會長孑孓吧？為什麼市府不查呢？不怕登革熱嗎？這個區域是去年的登革熱的熱區ㄟ！實在令人擔心
5、再來，滯洪池旁的愛河上游（寶珠溝）竟然呈現牛奶色！很扯！
十全滯洪池該蓄水時不蓄水，不該蓄水時竟然積水還養蚊子；此外這一年來愛河的水顏色很多彩，已經不是第一次了，這個團隊真的是螺絲鬆了。
(中時電子報)
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