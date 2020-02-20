20國集團（G20）財金領導人會議將於2月22至23日在沙烏地阿拉伯舉行，據外媒19日事先透露的會議公報草案顯示，會議預估全球經濟增長今明兩年將會溫和回升，但將新型冠狀病毒疫情列為經濟下行風險。

路透報導，討論全球經濟的G20財長和央行總裁會議，將在這周末在利雅德召開，目前中國大陸正努力抗擊已造成逾2000人死亡的新冠病毒疫情，迫使政府實施嚴格旅遊限制和商業活動。

據報導，會議草案認為，「在2019年底出現企穩跡象後，全球經濟增長預計將在2020年和2021年溫和回升。持續寬鬆的金融環境和貿易緊張局勢有所緩解的跡象，為經濟復蘇提供了支撐。

」

草案指，「然而，全球經濟增長仍然緩慢，前景面臨的下行風險依然存在，其中包括新冠病毒疫情造成的影響、地緣政治緊張局勢和政策不確定性等。」

財金領導人將支持去年G20峰會的結論，即他們將努力爭取一個「自由、公平、非歧視、透明、可預測和穩定的貿易和投資環境」，並保持市場開放。

報導稱，這是G20聲明中有關貿易問題表述的新範本。美國政府政策引發與大陸和歐盟的貿易摩擦後，加上世界貿易組織（WTO）陷入癱瘓，促使G20放棄了之前使用的表述──反對保護主義，促進國際貿易和加強世貿組織。這一表述在中國大陸2016年擔任G20主席國期間成為G20聲明的標準措辭。

草案表示，各國財長和央行總裁將堅持先前的聲明，即在可行情況下，靈活的匯率可以起到避震器的作用，匯率的過度波動或無序震盪可能對經濟和金融穩定產生不利影響。

草案顯示，G20將表態稱，各成員國將避免貨幣競爭性貶值，也不會以競爭為目的設定匯率目標。

(中時 )