國標女王劉真19日遭爆心臟出狀況，正在醫院搶救中，還裝上葉克膜，對此消息經紀人20日凌晨終於鬆口表示：「不好意思！這麼晚才回覆，讓你們擔心了！請體諒劉真老師家人的心情，以及尊重她的個人隱私，此時我不方便打擾他們與對外發言，希望我們一起幫劉真老師集氣加油，祝福她早日康復！」

據傳劉真2月因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，手術一辦停止心跳，7日裝上葉克膜搶救，昏迷至今，辛龍心繫愛妻狀況，暫停所有工作，希望好消息出現，劉真可以恢復健康。19日晚間榮總加護病房探病時間，未見辛龍及劉真家人蹤跡，似乎另有安排。

與劉真是好友的楊麗菁19日晚上仍不敢置信，「我1月底、2月初還跟她相約到花市買花，當時她看起來很好，沒有什麼問題。」她一度哽咽，「我無法接受這個歇息，聯繫了一整天，她都沒接電話。」她提及自己從以前就不會留下朋友另一半的聯絡方式，因此自然沒有辛龍電話，但她很希望一切都是誤傳。過去與劉真在《康熙來了》有精采互動的小S聽聞消息回應：「誠心的為她祈福！一定要好起來！」

(中時 )