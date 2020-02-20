Wecare高雄發起人尹立昨（19）天表示，併同其他公民團體的連署數量已突破45萬份，預估3月中旬送件時有望衝破50萬。面對罷韓來勢洶洶，挺韓民眾也開始動員，有人整理出韓市府一年來的政績，希望大家可以分享出去，讓更多人看到韓國瑜的努力。

韓國瑜專心拚市政，對於罷韓熱潮保持低調，不多做回應。為了對抗罷韓團體，近期韓粉們及各大社團，也發起「搶救國瑜大作戰」，有網紅直播主甚至搬到高雄，用行動支持。

網友也整理出一年多來，韓市府團隊的政績，像是路平專案，刨鋪388條道路，改善面積超過280萬平方公尺，新開闢道路累計15萬平方公尺，減少重複挖掘並新鋪路面禁挖一年，完成清疏量103.1萬噸，改善20處淹水點、170處雨水箱涵修復。

影片中也提到，一年多來韓市府拆除六座陸橋，填平兩座地下道，大力推動觀光，持續建設大眾運輸，啟動捷運黃線綜合規劃、環評，並研究紅線小港林園延伸線可行性，另外還有公車式小黃、設立青年局、公托、安心餐券、雙語實驗學校等。

國民黨主席補選參選人、立委江啟臣也在臉書分享影片，表示高雄市政府的施政表現，就是國民黨的執政能力展現，韓市長所帶領的團隊，這一年對於高雄的付出與實踐絕對無法抹滅，「讓我們一起分享出去，幫助韓國瑜市長，幫助高雄市政府面對這次的危機！」

一年多了韓市府團隊都為高雄做了什麼？

(中時電子報)