櫃檯買賣中心公告實施「上市上櫃公司治理實務守則」、「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例修正條文，其中「上市上櫃公司治理實務守則」之修正重點主要包括：為防範內線交易，建議公司訂定內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施。

為配合主管機關發布之新版公司治理藍圖(以下簡稱新版藍圖)，並因應近期相關規章之修正，參考國內實務運作及國外相關規範，櫃檯買賣中心公告實施「上市上櫃公司治理實務守則」、「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」及「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例修正條文，持續推動上櫃公司強化公司治理與企業社會責任。

櫃買中心表示，此次「上市上櫃公司治理實務守則」之修正重點主要包括：為防範內線交易，建議公司訂定內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施；鑒於國際對於董事會功能之提升愈來愈重視提名委員會功能之發揮，建議公司設置提名委員會；參酌經濟部工業局規範，建議公司建立智慧財產管理制度等。

為配合新版藍圖計畫於年報中加強揭露非財務性資訊，並參考主管機關公告修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」條文、附表，以及國際重要發展趨勢，修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，修正重點包括：公司應依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略；公司宜評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施；公司宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範等。

此外，配合「上市上櫃公司誠信經營守則」之修正，櫃買中心公布「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例修正條文，修正重點包括：誠信經營專責單位配置充足資源與人員，職掌增加(定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險、製作及妥善保存誠信經營政策及執行過程之文件化資訊)，並至少一年一次向董事會報告；公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明、於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策等。

(時報資訊)