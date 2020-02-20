新冠肺炎肆虐，最近日本確診案例連環爆，但日本政府在防疫措施上相當輕忽，腎臟科醫師江守山在節目上分享，許多日本朋友只把新冠肺炎當作是感冒看待，不用理它，讓他超驚訝。

鄭弘儀昨在節目《新聞挖挖哇》上指出，新冠肺炎發展至今，許多國家在防疫上仍然相當輕忽，尤其是日本，竟然還有發燒達37.5度，且持續4天再就醫的規定，讓他非常驚訝。

腎臟科醫師江守山也在節目中表示，日本政府在想什麼真的搞不懂，但是不少日本人對新冠肺炎的看法竟是「感冒而已，不用理它」，但一般感冒的死亡率會有2%嗎？怎麼能將新冠肺炎當感冒看，且它傳染力比SARS更厲害。

江守山也直言，這次東京奧運恐怕是辦不下去，因為疫情鐵定是會在奧運之前爆發。而中山醫藥大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也在臉書上分享，東京奧運如期舉行的機率不高，除非夏季的高溫真能舒緩疫情，但仍需面對各國是否願意讓價格不菲的運動員前往疫區參賽的問題。

(中時電子報)