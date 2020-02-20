櫃檯買賣中心參照上櫃(市)股票，將興櫃股票申報買賣價格之最低單位由現行單一固定升降單位調整為6個不同級距，自今(109)年3月23日上線實施。

櫃買中心表示，現行興櫃股票不分股價高低一律以0.01元為升降單位，為提升興櫃股票推薦證券商報價品質及交易系統效能，並考量投資人交易習慣之一致性，櫃買中心參照上櫃(市)股票，將興櫃股票申報買賣價格之最低單位由現行單一固定升降單位調整為6個不同級距，包括：股價小於10元升降單位0.01元、股價大於10元小於50元升降單位為0.05元、股價大於50元小於100元升降單位0.1元、股價大於100元小於500元升降單位0.5元、股價大於500元小於1000元升降單位為1元，以及股價大於1000元升降單位為5元。

為配合興櫃股票升降單位新制實施，目前已開放證券商可於平日下午3點至6點進行系統測試，並已規劃於今年3月8日(星期日)及3月22日(星期日)舉辦相關系統市場實況模擬測試，提醒各證券商應於新制實施前進行系統測試，並踴躍參與3月份的模擬測試，以使興櫃股票交易機制能運作順暢。

(時報資訊)