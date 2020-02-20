《晨間解盤》疫情影響是短空中長多(倫元投顧提供) 08:362020/02/20 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨天在台指期結算的帶動下，盤中急拉百點上來以上漲109點收在11758點，成交量為1368億元，剛好讓台指期撐在2月相對高檔結算。 對後市看法不變，新冠肺炎疫情就和2003年4月SARS一樣，只會造成短期衝擊不會改變中長期趨勢、是短空中長多。原則上除非近期疫情再度失控，但機率應已不高，只看何時高峰過慢慢受到控制而已。 故1月30日11933~12101點空方缺口早晚會上來回補，快則近日若疫情狀況或陸廠復工進度傳利多，最慢則3月初公佈2月營收利空出盡後上攻。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙因素壓頂 1月新增房貸料減 04:092020/02/16 財經要聞 日官方承認 新冠肺炎將在日流行 01:192020/02/16 國際大事 陸抗疫佳音 湖北外病例數12連降 04:102020/02/17 焦點新聞 後疫情時代 兩岸關係雪上加霜 企業悲觀 04:102020/02/17 兩岸要聞 不見面的經濟 疫情形塑在線商業 04:092020/02/18 焦點新聞 日本上季經濟 創5年最大衰退 04:102020/02/18 全球財經 宅經濟站穩風口 補量上攻 04:102020/02/18 證券．權證 疫情過後商用房市迎漲？劉學龍：可逢低進場 14:112020/02/18 財經 新冠疫情牽動的中美關係？ 04:102020/02/19 論壇廣場 疫情重創陸港 今年來併購量大減 04:102020/02/19 全球財經 財經熱門新聞 電動車妖股驚悚！曝華爾街空頭最後結局 - 即時 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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