昨天在台指期結算的帶動下，盤中急拉百點上來以上漲109點收在11758點，成交量為1368億元，剛好讓台指期撐在2月相對高檔結算。

對後市看法不變，新冠肺炎疫情就和2003年4月SARS一樣，只會造成短期衝擊不會改變中長期趨勢、是短空中長多。原則上除非近期疫情再度失控，但機率應已不高，只看何時高峰過慢慢受到控制而已。

故1月30日11933~12101點空方缺口早晚會上來回補，快則近日若疫情狀況或陸廠復工進度傳利多，最慢則3月初公佈2月營收利空出盡後上攻。

(時報資訊)