「我的個性算是活潑、樂觀，但人生中總會經歷低潮跟不愉快，之前媽媽罹癌、爺爺高鳴過世，可是我選擇堅強地過生活。這次推薦《你所不安的事 有九成都可以消除》，我非常認同書裡作者所描述的『只要活在當下，所有的擔心都是以後的事，學會捨棄，擺脫不安，安心快樂地生活！』」

「其實不安的感覺，誰會想要呢？我相信每個人都想擺脫這種糟糕的感覺，但又好像無能為力、不知道從何下手，因為一直以來我們習以為常，習慣去胡思亂想、習慣自己嚇自己、習慣擔心未來不一定會發生的事情…反而讓『不安』在心中扎根，讓我們誤以為，這就是本來，本來就該不安。」

「有時候當我們想起某些人事物、腦中就會產生煩惱，這本書一語道破種種形成不安的感覺，而且用簡單的方式與方法讓我了解，讓我更容易落實在日常生活當中。」

「咀嚼一段時間後，我自己的體悟是『沒有人能使你不安，除了你自己。』自己希望有著什麼樣子的人生、自己就能決定！所有的不安跟恐懼，只需認清心的造作，所有煩惱馬上煙消雲散，當下就是美好一刻的開始、當下就是快樂。」

書籍名稱：《你所不安的事 有九成都可以消除》

作者：枡野俊明

本書作者枡野俊明除了是寺院住持，也是日本知名庭園設計師跟大學教授，作品溫暖且深入人心，本書剖析影響每個人性格、思想甚至情緒的各種原因，追根究柢，只要消除掉「不安」，人生充滿著無限寬廣跟期待。

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(中時電子報)