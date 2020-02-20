2020總統大選期間，資深媒體人彭文正在網路節目上狂打總統蔡英文在LSE的學歷、論文等議題，而直到選後一個多月的現在，該節目仍會繼續看到彭文正對蔡英文窮追不捨的身影，這讓網友看傻了眼，直呼彭文正這麼執著、有毅力，太扯了吧？

彭文正持續追打蔡英文論文門，儘管選舉已經結束，但對彭文正而言他的任務還尚未完結，一位網友就傻眼發文表示，到底蔡英文是哪點得罪他？還是說英粉太囂張了讓他不爽？否則一個人怎麼可能這麼有毅力不離不棄的追殺一篇論文至此？

發文引來討論，其他網友表示「希望他的毅力能感動LSE」、「活在論文門的時空旅人」、「再過兩三個月回來看，我就不信彭還在講論文」、「彭P可以寫一本探討小英學位真偽的論文了」、「我爸韓粉超愛看彭打菜論文，說明彭打論文的市場藍綠通吃」、「我記得之前有人說有一天看發現他在講以前不知道第幾集就講過的東西，無限迴圈」、「一生志業」。

(中時電子報)