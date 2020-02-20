光明學子練習用熱融膠焊接。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

光明學子合力將競賽花燈移出美術教室。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

在沙漠中心古老城市裡，藏著神祕的傳說，只要獲得魔法神燈，就有法力無邊的精靈來實現你的三個願望。窮小子阿拉丁，遇上渴望自由的茉莉公主，並獲得幽默調皮的神燈精靈出手相助，一起對抗邪惡巫師賈方，並阻擾他密謀叛變奪取國王寶座，最後阿拉丁與茉莉公主也譜出一段浪漫的愛情故事。

光明國中花燈指導老師馬中峰表示，還記得三年前，在胡金枝校長的「光明人做的花燈才是光明燈」一席話的鼓勵與支持下，帶領著學生參加樂成宮花燈比賽，參賽的12件作品，獲得了特優、優等與佳作亮麗成績。更有意義的是，在花燈展示的時候，舉頭都是「光明人做的光明燈」！

「心想事成」花燈參賽前師生合影。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

「心想事成」花燈與創作人合影。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

這次2020全國燈會在臺中市舉辦，真得非常開心可以共襄盛舉。基於三年前追著時間跑的辛苦經驗，這次在去(108)年暑假就開始進行打造2020台灣燈會競賽花燈的準備事宜。

馬中峰表示，回首來時路，依然心存感激。當初得知有花燈研習時，即馬上搶著報名，希望能夠從專業的燈藝老師那學習製作人物造型的花燈。所謂萬事起頭難，剛開始因為生疏，所以每次上課都聚精會神的盯著、學著。好不容易完成人物骨架製作，再依比例紮出精靈與精靈大手，衷心感恩燈藝老師們的耐心指導。

當研習結束，必須拆解作品運回學校的美術教室時，卻發現花燈骨架受到擠壓，因而必須再拆減部分作品才能順利搬運。作品好不容易運回學校後，又發現必須以互動的方式，讓師生親身體驗用熱溶膠把彈性布裱褙在骨架上，以感受創作的趣味及近距離欣賞傳統花燈工藝的風采！要感謝校長和同仁的鼓勵，也感恩學生們的協助，大家戮力同心的感覺真好！

馬中峰指出，檢視花燈製作的過程，不論是骨架製作、接上燈光或裱褙過程，都需要邊做、邊思考、邊調整。有時候甚至突然有新的創意加入，甚至拆解或重做！雖然諸多繁瑣之處，但就在師生討論解決之道中，同時也讓學生了解遇到問題時的因應之道。

印象最深的是，個人曾因長期姿勢不良，造成腰酸背痛外，好幾次熱熔膠槍突如其來的燙傷，加上進度嚴重落後，每次深夜拖著疲憊的身軀回家，覺得無比沮喪，但感恩家人的溫馨包容與大力支持，天亮又帶著不忘初衷的心情，繼續踏上努力以赴的路程。

光明國中胡金枝校長表示，「阿拉丁神燈」是美好的魔法神童；擦亮神燈寓意擦亮光明之燈，藉由精靈大手捧著阿拉丁與茉莉公主，展現師生滿滿的幸福與生命力。嶄新的2020年，祝福大家在神燈精靈的擁抱中，能心想事成。

台中市政府教育局楊振昇局長表示，來自全國各地參賽的競賽花燈已齊聚於后里森林園區爭妍鬥豔，歡迎全國民眾把握時間於109年2月23日前，相揪至本區觀賞彙集全國各級學校親、師、生、志工及各機關團體精心製作的花燈作品。

(中時 )