陸媒《環球時報》今天報導，美國德州聯邦法官18日駁回華為對《2019財年國防授權法》發起的訴訟，該法案禁止聯邦機構與華為開展業務。華為19日發布聲明稱，美國政府在該法採取的做法提供了一種虛假的保護感，同時損害了華為的憲法權利。

美國《華爾街日報》19日報導，德州東區地方法院法官馬贊特18日在長達57頁的裁決書中稱，美國國會有權禁止聯邦機構購買華為產品。與聯邦政府簽訂合約是一種特權，而非憲法保障的權利，至少就該法院所知是如此。美國一直聲稱華為可能被大陸政府用來進行「間諜活動」，但從未拿出實質證據，華為已多次否認美方指控。

《環時》報導，去年3月，華為在美國提起訴訟，對《2019財年國防授權法》部分內容的合憲性提出疑問。該法案第889條禁止美國聯邦機構及其承包商採購華為的電信設備及服務。華為的美國律師團隊在訴訟中表示，美國國會阻止華為競標美國政府和私營部門合約，是以非法方式剝奪這家大陸通信設備公司的權利。

華為法務長宋柳平此前曾表示，「第889條是建立在眾多錯誤、未經證實和未經驗證的主張的基礎上的。法案裡的假設是不符合事實的，華為並不為中國政府所有，也不受其控制。此外，華為擁有良好的安全記錄和機制，迄今為止，美國沒有提供任何有關安全問題的證據。」

對於訴訟被駁回，華為19日回應說，「我們理解國家安全至關重要，但美國政府採用《2019財年國防授權法》限制華為的方式只能為其提供虛假的安全感，且侵犯了華為的憲法權利。我們將考慮採取進一步法律行動。」

報導稱，近來，美國政府對華為的打壓力度不斷增加。路透社18日稱，美國政府正考慮修改監管規定，阻斷華為的晶片供應鏈。此外，美國還多次以「情報共用安全」為由威脅歐洲國家不要在5G網路建設中使用華為產品。

大陸駐歐盟使團團長張明大使18日指出，美國《華盛頓郵報》近日披露「美國情報部門曾在幾十年裡一直利用瑞士加密公司克里普托竊取多達120個國家的機密資訊」消息，似乎讓人明白美國為何執意打壓華為，「我想恐怕是美國人以小人之心，度君子之腹，因為它們自己會通過企業竊密，於是就無端指責其他企業也會這麼做」。

(中時 )