高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜，以260萬票之差，讓總統蔡英文順利連任，更將面臨「罷韓」危機。網友指出，在「韓語錄」諸多名言中，自己最不滿韓酸罷韓遊行的那句：「底下躲48萬人，剩2萬人在街頭。」直言衝著這句話，他一定力挺罷韓。

臉書粉絲團「只是堵藍」發圖文，上面寫著「罷韓連署逼48萬份，可望破50萬份！」「韓國瑜酸罷韓遮羞布：底下躲48萬人，剩2萬人在街頭」。文中更特別標註關鍵字：「只花了21天罷韓連署書48萬份」、「高雄人激不得」、「光復高雄勿忘罷韓」、「韓導一定倒」、「打開遮羞布」、「創造高雄民主自由新歷史」。

文章一出，獲得超過4000個讚。有人看不下去留言反嗆，也有網友直言，當初就是聽到這句話，讓他決心力挺罷韓；其他網友則留言：「高雄人真棒」、「不留瑜地」、「高雄人就是希望韓國瑜付出代價」、「高雄人我們服了你了」。

(中時電子報)