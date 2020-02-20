最難的龍初步完成，點燈試試是否俊帥。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

花燈展現學校特色之二：天籟笛聲蕩氣迴腸，對外參賽成績斐然，展現麥田樂章上最美而躍動的精靈音符之「笛聲飛揚」。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會全國競賽花燈在后里森林園區-花燈競賽燈區熱烈開展，創造「融合大自然的燈會」。全國花燈競賽活動提供了激發全民創造思考，培養互動合作精神的機會，推展民俗技藝意義非凡。

大雅區陽明國小吳夢竹校長表示，學校為參與全國花燈競賽，於去(108)年暑假，學校的家長會長吳坤霖即帶著夫人及愛心志工偕同學務處主任、組長到神岡區社口國小參與花燈製作研習。

孩子們除了發揮創意還不忘在燈籠上寫著「2020台灣燈會在台中」，並結合猜燈謎活動深入瞭解民俗傳統習俗。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

一系列花燈活動後，陽明國小全體教職員工生熱血沸騰的參與「2020台灣燈會在台中」，陽明，愛你唷～（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

吳坤霖會長說，當時心想，恰逢陽明國小將辦理60週年校慶，因此想做一條龍，期待學校的特色能像這條龍一樣，八面玲瓏的發展。另愛心志工周美結表示，2020台灣燈會開展時是鼠年，藉由花燈作品想恭祝大家新年「鼠」來寶，因此在大家齊心合作下完成了「八面玲瓏『鼠』來寶」此作品。

吳夢竹指出，此作品能榮獲2020全國花燈競賽大專社會組「優等」佳績，需感謝所有參與人員的協助與共襄盛舉。學校透過花燈製作活動，特將學校本位課程及特色融入於作品，結合了學校校本小麥課程「尋陽壩仔夢、金粟嫵穎果」，以及扯鈴、直笛社團特色「鈴動樂揚」及「笛聲飛揚」等元素，以表現八面玲瓏的風景。

藉由作品想讓大家知道學校的學生人手一鈴，結合學習護照，個個都是舞鈴高手；天籟笛聲蕩氣迴腸，對外參賽成績斐然；學校課程與多元學習面面俱到、八面玲瓏，在「鼠」年祝賀大家「鼠」來寶，鼠年有「鼠」不盡的歡樂與收穫。

台中市政府教育局楊振昇局長表示，來自全國各地參賽的競賽花燈已齊聚於后里森林園區爭妍鬥豔，歡迎全國民眾把握時間於109年2月23日前，相揪至本區觀賞彙集全國各級學校親、師、生、志工及各機關團體精心製作的花燈作品。

(中時 )