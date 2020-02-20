國標舞女王劉真驚傳做心臟手術昏迷，現正靠葉克膜搶救，知情人士透露，劉真是因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀，目前有兩種解決方式，一是置換人工瓣膜，或進行瓣膜修補，若採行前者，得終身吃抗排斥藥物，但因劉真還希望生第二胎，因此選擇瓣膜修補的方式。

知情人士指出，心臟主動脈瓣膜狹窄手術，若採行外科做法，一種是傳統的開胸手術，把胸腔打開，置換金屬或豬、牛等動物材質的瓣膜，若不換瓣膜，就得對原本狹窄的主動脈瓣膜進行修補。

該人士表示，現在醫療技術進步，除了開胸，也可選擇微創手術，在身體上打幾個小洞，透過器械進入胸腔施行手術，但體內的手術範圍還是跟開胸手術一樣大，只是身體外不會留下大的疤痕。

至於採行內科手術，就是利用心導管進入主動脈，置換人工瓣膜，但不論是動外科還是內科手術，換了人工瓣膜，就得終身吃抗排斥藥物，以避免發生血栓。

據透露，已育有一女的劉真，因還想生第二胎，擔心吃抗排斥藥物，會影響胎兒健康，因此選擇採用外科的瓣膜修補手術，未料遇到生死關卡。

(中時電子報)