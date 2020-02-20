高雄市長韓國瑜近期面臨被罷免難題，韓粉為反制罷韓行動，遂祭出反制，發起罷免「罷免時代力量高市議員黃捷」，隨著罷韓連署月底可能突破50萬，「罷黃」連署進度也成為外界關注的方向，連署站負責人受訪也回應最新情況。

隨著「罷黃」連署站過年後重新開張，在門口掛起「守護鳳山幸福、罷免黃捷」旗幟。每天上門簽署連署書的韓粉也逐漸增多，從原先每天1百多份，到現在已穩定成長到4百多份。據「罷黃連署」服務站的服務處人員表示，「目前第二階段仍在努力，爭取鳳山市民2萬9千多份的聯署支持」。

相較於罷韓連署突破30多萬份，外界好奇「罷黃連署的數量進度？」，本報昨(19日)電訪連署站服務處，負責人低調表示，因全高雄只有一個連署站，且整個連署站加他自己僅不到10人處理、審核，又都是志工性質的大哥大姊。進度沒辦法像「罷韓行動」有外圍黨政團體奧援，連署站這邊，國民黨也未給過資源協助。所以目前連署份數僅二階段目標的三分之一，狀況並不樂觀。不過，1月底電訪時，份數僅3千多份，僅20天就成長六千份，算是略有小成。

至於「有評估過何時會達標嗎？」負責人表示，因人手有限、兼之地點不足，理想狀態下，盼能在7月初前達標，進入第三階段。並強調，「為避免太過高調引起市民觀感不好，不會主動宣傳罷黃、也不會定期公布連署數量」。

對於「罷韓連署第三階段是否真的會達標？」，負責人低調表示，「這部分需要韓粉團結」，細節則不願多談。

(中時電子報)