庶民信心在2020年初如同坐雲霄飛車般大起大落。國泰金控20日公布2月國民經濟信心調查結果，今年元月民眾才因總統大選結果將出爐、中美貿易戰暫歇，而對未來信心指數大增到10，創56個月最樂觀，但2月馬上就有50.3％的受訪民眾預期未來半年景氣會惡化，未來景氣樂觀指數急降到-27.9，創94個月最大跌幅。

上次出現民眾對未來景氣預期「狂喜狂悲」，是在2012年4月，當時因為油電雙漲、民生物資喊漲、及課微證所稅等三大利空，造成未來景氣樂觀指數由28直接降到-26.1，當時也有近50％的受訪民眾預期未來半年景氣要惡化。

國泰金分析，雖然國發會最新公布的12月景氣對策信號維持綠燈，領先指標上升，同時指標亦改善，景氣穩健，但受到新冠肺炎疫情爆發的影響，民眾信心急凍，未來景氣樂觀指數、未來就業樂觀指數、非耐久財消費意願指數都創15個月新低。

雖然台股仍相對抗跌，但民眾對未來台股的樂觀指數亦下跌，創13個月新低，有52.1％的受訪者預估未來半年台股會走跌，則是15個月來再度有逾半民眾看跌。

但也可能有不少投資人打算「富貴險中求」，即趁這波疫情影響股市回檔之際，逢低進場，因此在將現金轉進股市投資的風險偏好指數上，2月仍是維持正數，達1.3，比元月的5.1略降，即今年是連二月維持正數，仍有25％的受訪者有意「錢」進股市。

(工商 )