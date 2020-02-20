新冠肺炎疫情蔓延全球，由於歐美地區仍未大幅擴散，因此正在歐洲旅遊的謝忻就表示當地人防疫觀念較無憂患意識，戴口罩的她不僅飽受旁人側目之外，在飛機上消毒餐盤等物品時，還被歐美遊客當成奇景拍下。

謝忻表示台灣口罩之亂越演越烈，在歐洲旅遊的她造訪藥局，卻發現一盒要價50歐的口罩也被搶光，好奇詢問藥局人員，才得知有陸客來掃貨，而且還是一箱箱扛上車，此外準備返台的她戴著口罩去機場，不僅被過海關大排長龍的旅客側目之外，連在飛機上拿抗菌洗手液擦螢幕、座位把手及餐盤時，也引起眾人好奇圍觀，甚至拿起手機狂拍，不過最令謝忻感到訝異的，則是整台飛機沒人帶口罩，就連空服員都不例外，讓她直呼難以置信。

謝忻臉書全文。（圖／ 謝忻臉書全文）

到杜拜轉機時，謝忻發現整個機場依舊沒人戴口罩，就連日本旅客也沒人戴，因此戴口罩的她自然又被旅客投以異樣眼光，直到返抵台灣後，被藥妝店提醒要戴好口罩時，才讓謝忻感到「安全感」，也感受到台灣對於疫情處理的謹慎度，遠遠超過世界各國。

(中時電子報)