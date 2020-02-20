並未隨著當初計畫15日從美國返回大陸北京的林書豪，19日特別錄製一段自己在家訓練的「宅家過球癮」影片，親自示範如何在家中分別做出「仰臥對側手摸膝」、「平板移動支撐」及「側臥動態平板支撐」等訓練動作，藉以鼓勵武漢！

在影片開始就打出字幕，「這段時間我們不能放棄，不能休息！在家裡，我們還要追求最好的自己。」接著林書豪親自上場示範如何做好這3個訓練動作，最後更用「武漢加油」4個大字，藉以鼓勵大家繼續追夢、繼續訓練與繼續支持武漢。

這段影片可在這個網址(https://www.weibo.com/tv/v/IuULUD5b4?fid=1034:4473680453894181)看到，充分可以感受出林書豪就算因為新冠肺炎影響，大陸CBA至今仍無限期延賽，他仍努力自我練習的認真態度，更希望大家就算居家隔離，也可以好好訓練過日。

(中時 )