中央流行疫情指揮中心昨（19）晚宣布國內第24例新冠肺炎病例，是一名北部60多歲退休女姓，並且指出，該女近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，22日至29日四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促，29日晚間前往醫院急診被診斷為新冠肺炎。

指揮中心應變官莊人祥表示，這名婦人生活單純，平常會到住家附近公園運動、在家看電視與朋友唱卡拉OK，接觸者多達360人，包括親友以及診所醫護等，正在等待採檢，將持續調查是否有其他接觸者，會再進一步匡列、追蹤、採檢及隔離。

至於感染源為何，莊人祥表示，該婦女兒同學曾有中港澳旅遊史，她與自杭州返台的女兒同學曾於上月6日碰面，但由於接觸時間與發病時間間隔過長，研判可能性低，且退休後，平時大都在住家附近公園運動、在家看電視與朋友唱歌，將針對發病14天前的活動史與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，找出可能感染源。

(中時電子報)