閉幕式將有800台無人機最終展演。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

后里森林園區主舞台安排精彩閉幕表演及主燈秀。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2月23日是最後一天！2020台灣燈會賞燈民眾目前已超過900萬人次，參觀人潮更是一天比一天多，閉幕日當天下午5時起，后里森林園區主舞台也安排一連串非常精彩的閉幕表演，還有史上規模最大的800台無人機最終場展演，以及燈會傳承儀式，歡迎民眾把握最後時刻前來賞燈，也別忘了欣賞精彩表演。

台中市政府指出，閉幕典禮將於晚間9時30分在后里森林園區主舞台展開，也將邀請在燈會期間默默付出的「幕後英雄」參與，包括志工團體、警消人員、保全人員、醫護人員、清潔人員、客運司機、表演人員及燈具、電力維護廠商等，感謝他們的付出與努力，讓燈會更加精彩動人。

閉幕當晚也安排長達8分鐘、全台規模最大800台無人機展演，將以「2020台灣燈會在台中」圖樣開場，再轉變成專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道」，也將台中最道地的特色小吃「珍珠奶茶」動畫及年節特色圖騰呈現於空中。

市府表示，閉幕日下午5時35分在后里森林園區主舞台將有「新世紀文化藝術團」展現活力十足的原民樂舞，6時5分則由氣勢磅礡的「朴子電音三太子龍獅戰鼓團」演出，6時35分起由「采風樂坊—十面埋伏」、「台北爵士大樂隊」、「傳源文化藝術團feat原民歌手林鴻銘」、「妙璇舞蹈團」、「法國．森林小精靈馬戲秀」、「優人神鼓」帶來一連串音樂舞蹈饗宴，精彩可期，還未參觀燈會的民眾，可把握最後幾天來欣賞深具「多元文化」及「科技魅力」的台灣燈會。

(中時 )