新冠肺炎持續延燒，但美股不甩疫情，指數創新高，台股連二日反彈，20日開在11,785.78點，上漲26.94點。

美國聯準會樂觀看待美國經濟、大陸有望祭出更多經濟振興措施，抵銷了新型冠狀病毒引發的憂慮，帶動美股標準普爾500指數、那斯達克指數與費城半導體指數，同步創下歷史收盤新高。

華爾街喊出，希望2月底道瓊達3萬、NASDAQ 1萬、SOX 2000點整數目標，美股表現未受疫情影響。

就台股而言，群益投顧指出，2月13、14日指數挑戰季線壓回，18日蘋果預告將修正財測，蘋果股價小跌，意料中的利空影響有限，但第二季半導體需求會受影響，外資調節力道影響指數。

近日盤面焦點，以疫情可能隱含商機，如宅經濟、關鍵零組件供需失衡、防疫概念股等為主，投機資金大型股與外資股弱勢，但部分中小型科技股，卻幾乎完全不受疫情影響。

群益投顧建議，在操作上，降低消息干擾操作，供應鏈斷線、復工進度、華為等多空訊息交互出現，個股重於產業，產業重於指數，具指標地位的個股，容易吸引法人追捧。

(工商 )