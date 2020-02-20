路透社報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周三（19日）宣布，旗下國防航天事業（Defense and Space division）計畫裁員逾2,300名員工，原因在於航太業務表現平平、國防合約延宕。

空巴聲明稿指出，國防航天事業預計在2021年前裁員約2,362人，其中包括德國829人、英國357人，西班牙630人、法國404人，其餘則是其他國家。

空巴2014年成立國防航天事業，雇用約3.4萬名員工，其中德國約佔1.3萬人。該事業貢獻公司約五分之一營收。

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