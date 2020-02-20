合約延宕 空巴國防事業擬裁員逾2,300人 09:102020/02/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透社報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）周三（19日）宣布，旗下國防航天事業（Defense and Space division）計畫裁員逾2,300名員工，原因在於航太業務表現平平、國防合約延宕。 空巴聲明稿指出，國防航天事業預計在2021年前裁員約2,362人，其中包括德國829人、英國357人，西班牙630人、法國404人，其餘則是其他國家。 空巴2014年成立國防航天事業，雇用約3.4萬名員工，其中德國約佔1.3萬人。該事業貢獻公司約五分之一營收。 (工商 ) #國防 #事業 #空巴 #裁員 #合約 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易緊張升級 美加碼對歐課報復關稅 04:092020/02/16 全球財經 《科技》研調：DRAM合約價第一季進入上漲周期，終結衰退 14:152020/02/18 財經 匯豐未來3年恐裁員3.5萬人 占員工總數15％ 14:232020/02/18 財經 《國際金融》匯豐祭大規模瘦身，3年裁員3.5萬人 15:232020/02/18 財經 滙豐控股重組 3年裁員3.5萬人 04:092020/02/19 焦點新聞 獲利暴跌 滙豐全球大裁員 04:102020/02/19 全球財經 群創車用新事業 群豐駿扛下 04:102020/02/19 產業．科技 觀光紓困條例 林佳龍明提案 04:102020/02/19 地方新聞 微風本月裁員30餘人 勞動局：未達大量解僱 18:012020/02/19 生活 波音停產危機延燒 小型供應商陷經營困境 04:102020/02/20 全球財經 財經熱門新聞 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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