宏達電(2498)2020年營運瞄準三大主軸，即「創造(Create)」、「玩(Play)」以及「傳遞(Distribute)」，執行長Yves Maitres表示，「VR是在對的時間做對的事情，而今年在台灣是市場就是一個對的時間」。

面對2020年，宏達電去年9月才上任的執行長Yves Maitres曾表示，VR就是在對的時間做對的事情，他表示，「今年在台灣市場就是一個對的時間」，2020~2021年台灣市場VR一定會繼續下去，且會增加投資以及專案，預期2020年整個VR市場會成長50%，且主要集中在B2B市場，現在也已經在歐洲市場也看到，VR透過與5G的連結，在商業、大企業都是很需要的，大家可以看到宏達電在2020年會一步一步的布局，COSMOS現在只是一個開端，預估會帶動很多新的趨勢，2020年、2021年都會持續看到。

Yves Maitres最後也強調，VIVE是目前擁有最多客戶的VR裝置，且是具有競爭力的產品，宏達電正在走一個過程，慢慢從虛擬實境進到擴增時間，有些部分仍需要思考怎麼做。

宏達電台灣區總經理陳柏諭也表示，宏達電2020年營運方針鎖定三大主軸，包括「創造(Create)」、「玩(Play)」、「傳遞(Distribute)」，他進一步解釋說到，在「創造(Create)」上，宏達電看好隨著5G的來臨，將創造更多的內容，協助更多的開發者，提供好的內容上架、銷售，創造更好的環境，包括B2B或是B2C，且不僅是VR，還會有MR(VR+AR)；至於「玩(Play)」，則是會提供不同的使用者，最適宜的使用模式；至於「傳遞(Distribute)」，就是透過宏達電的硬體，以5G傳輸的方式，達到更佳的使用經驗，現在看好「無線」就是一大趨勢，可以透過雲端，沒有拘束得體驗。

宏達電最高規格電腦驅動PC VR產品VIVE Cosmos在去年10月正式開賣，陳柏諭也預告，今年COSMOS會變成一個模組化的過程，任使用者更換，這會是今年很全新的概念，他強調，「宏達電2020年在vive的佈局是很完整的」。

(時報資訊)