獲Bernstein分析師調升評級與目標價，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）周三股價大漲6.11%，收在314.70美元，創下歷史新高，並首度漲破300美元大關，帶動美股科技板塊走高。

聯博資產管理（Bernstein）分析師Stacy Rasgon對輝達的看法由空轉多，將輝達的股票評級從已經維持一年的「表現與市場一致」調升至「表現優於大盤」，並將其目標價從300美元提高至360美元，較周二收盤價296.57美元高出21%。

該分析師表示，即將到來的產品周期、近期的題材，以及恢復超大規模支出，是看好輝達的主要原因。他表示，雖然估值看似頗高，但目前的漲勢似乎建立在一個更穩定的基礎上，像是非基於加密貨幣的「乾淨」（clean）遊戲晶片陣容、Turing繪圖處理器架構業務改善，以及重返超大規模建構階段。而近期的題材則包括即將登場的法說會，以及完成Mellanox Technologies併購案。

(時報資訊)