泰鼎KY(4927)因廠區在泰國，營運未受到此次大陸新冠肺炎疫情影響，公司自結1月稅後盈餘為3900萬元，年減53.87%，單月每股盈餘為0.21元。

大陸新冠肺炎疫情蔓延，讓以大陸地區為主要生產據點的PCB廠營運受到不小衝擊，泰鼎-KY因廠區在泰國，且客戶多為日本及韓國廠，營運未受到太多影響，因而獲法人青睞，近期股價連番大漲，被主管機關要求公告獲利自結數。

泰鼎-KY自結2019年第4季合併營收為22.79億元，年減26.39%，稅後盈餘為4700萬元，年減81.85%，單季每股盈餘為0.22元；累計2019年合併營收為103.87億元，稅前盈餘為8.46億元，稅後盈餘為8.31億元，每股盈餘為4.46元。

由於泰鼎-KY廠區在泰國，沒有農曆新年長假問題，泰鼎-KY自結1月合併營收為8.4億元，年減15.76%，稅前盈餘為4000萬元，年減52.73%，稅後盈餘為3900萬元，年減53.87%，單月每股盈餘為0.21元。

中美貿易戰及大陸新冠肺炎疫情，科技廠商加速建立大陸以外地區新生產據點，泰鼎-KY深耕泰國地區，可望受惠此趨勢，進而推升公司未來營運。

(時報資訊)