中油公司位於北市內湖區成功路二段石潭路至安康路間發生12吋油管滲漏，第1階段搶修工作15日凌晨完成，北市產發局要求中油汰換該路段12吋汽油輸送管線。

台北內湖科技園區發展協會及內湖、南港區公所反映，因施工路段為當地內湖往來南港間、高速公路交流要道，為降低車流回堵對鄰近地區造成衝擊，將工期規畫於2月21日夜間至3月1日，其間僅有4天上班日衝擊最小。

產發局公用事業科長何明育表示，中油施工範圍為成功路二段從新明路安康路口到石潭路口，北向封閉2車道，南向調撥1車道供北向車輛行駛，維持雙向2車道通行，以降低施工期間交通衝擊。

另外，市府也要求中油進場施工前需提前宣傳提醒封路改道資訊，結合廣播、電視、網路及高速公路看板、鄰里看板等方式，宣傳範圍應包括使用高速公路通勤民眾。

何明育指出，市府將持續督促中油進行全市管線IP檢測及相關檢討，另外也應對當地受影響住戶提出補償方案。

(中時 )