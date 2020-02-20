拓凱實業為解決員工口罩荒，購買材料由生產安全帽的針車部自製交由員工使用。

碳纖維複合材料拓凱工業大陸廈門廠因新冠肺炎疫情延燒，延後一週至上週一（10日）復工。拓凱原本預期2月出貨年成長2成以上，囿於工作天數減少，年增幅縮減。此外，拓凱為解決員工口罩荒問題，除外購口罩，安全帽針車部購買材料自製口罩供應員工自用。

拓凱1月合併營收5.25億元，年減31.94％，主因是今年提前過年，工作天數僅去年同期三分之二所致，其中球拍及航空兩類產品營收都是兩位數成長。

拓凱指出，拓凱大陸廈門兩廠區因新冠肺炎疫情擴散，配合當地政府防疫政策，原訂2月3日開工，延後一週至10日復工。囿於大陸其他省市員工必須先自主隔離14天才能加入生產，初期復工率五成多，必須等到3月2日之後復工率才會拉升至八成以上，2月工作天數減少，3月生產及出貨才會逐漸恢復正常。拓凱原本預期2月出貨年成長2成以上，但工作天數減少，出貨雖比去年同期成長，但年增幅縮減。

拓凱表示，第二、三季向來是旺季，可彌補第一季出貨下滑部分，全年仍追求營運成長。

(工商 )