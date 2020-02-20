塑膠射出大廠台翰精密（1336）19日董事會決議通過，處分台翰之閒置資產，交易金額共新台幣3.1億元，預計處分利益約新台幣2.13億元，資金主要用途將為充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益。

以台翰資本額8.51億元計算，該筆處分利益對其每股貢獻度約當2.5元，今早台翰股價攻抵漲停板。

(工商 )