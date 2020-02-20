台翰擬處分不動產 每股貢獻度約2.5元 09:212020/02/20 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 塑膠射出大廠台翰精密（1336）19日董事會決議通過，處分台翰之閒置資產，交易金額共新台幣3.1億元，預計處分利益約新台幣2.13億元，資金主要用途將為充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益。 以台翰資本額8.51億元計算，該筆處分利益對其每股貢獻度約當2.5元，今早台翰股價攻抵漲停板。 (工商 ) #台翰 #處分 #貢獻度 #處分利益 #每股 也許您會感興趣 推薦閱讀 周財丁、賈台興呼聲高 陽明總經理換人 交部挺內升 04:092020/02/16 財經要聞 王立強案 北檢諭知向心夫婦重行限制出境8個月 07:522020/02/17 社會 2個字稿殘育幼院 賣地破局害賠380萬 08:482020/02/18 政治 鉅明去年每股賺3.30元 每股配息2元 17:442020/02/18 財經 環保署函台中環保局更正對中火處分 藍委怒批 12:522020/02/19 生活 《電子零件》台翰處分五股不動產，獲利估2.13億元 17:292020/02/19 財經 《電子零件》台翰處分閒置資產，處分利益約2.13億元 17:392020/02/19 財經 達新售地 處分利益估逾50億 04:102020/02/20 財經要聞 函請台中市環保局更正處分 中火案 環保署：處分理由違誤 04:102020/02/20 財經要聞 環團不服 中央無權伸手地方 01:332020/02/20 政治要聞 財經熱門新聞 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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