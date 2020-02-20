新冠病毒在日蔓延，據日媒NHK報導，包含停留在橫濱港的鑽石公主號在內，日本已有705人確診新冠肺炎，且至今官方仍未能確任病毒傳播途徑。不過在此防疫工作吃緊之際，日本首相安倍晉三竟忙著接待出於同鄉的河豚業者，在鏡頭面前大啖河豚，令不少網友火大，直嗆「日本值得交給這個人嗎」？

報導指出，安倍接見河豚盛產地山口縣的河豚業者「下關河豚聯盟」理事長見原宏等人時，當場試吃了河豚生魚片，大讚口感Q彈有嚼勁。業者同時向安倍表示，受暖冬影響，當季的河豚獲取量略減，但本月初氣溫下降讓產量再度恢復。安倍也表示，河豚生魚片是第一美味的，希望來到日本的歐美旅客也可以嘗試看看。

不過此新聞一出，引來大批網友在NHK下方留言痛批，指責此時根本不是在鏡頭前吃河豚的時候，「我們可以讓日本交付給這個人嗎」、「不是說正在全力因應新冠病毒」，也有不少網友認為首相這回把選舉高於國政這一事實曝光了，「果然地方選舉高於國家大政」。

(中時電子報)