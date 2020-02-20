「這幾年從主播身份轉戰戲劇圈，拍了《三明治女孩的逆襲》、《艾蜜麗的五件事》等戲，之前為了主演的新戲《黑潮》到屏東拍攝，跟家人相處的時間突然縮短，讓我心裡很多感觸，當我聽到關於家人的歌就會特別有感，時時常藉著聽音樂抒發心情解鄉愁。」

「我非常喜歡『有感覺樂團』，她們的歌曲很清新、有活力，音樂是吉他乾淨純真的聲音，字字句句寫出生活中的小確幸和故事，兩個小女生的創作，讓每首歌都可以打動人心、讓我回味很久。」

「有感覺樂團首張同名專輯裡的一首〈黑糖粿〉讓我很感動，歌描述對奶奶的相處和思念，黑糖粿也是我奶奶愛吃的食物，同為北上工作的孩子，身上能帶著家人準備的食物回到工作的地方，是多麼幸福的事情，而我的奶奶也是這樣子，只要我們一回到家，一定準備很多我們愛吃的食物，連同要回工作的的行李也都充滿著食物，我想全天下的奶奶應該都是一樣的吧！」

「這首音樂中，除了親切的口吻外，不加修飾的演唱方式也讓我非常喜歡，因為這才是最真實的感情，最原始、最單純的愛。」

專輯名稱：《有感覺》

歌手：有感覺

由主唱陳怡安與吉他手蔡婉怡組成的雙人女子樂團、於2012年成軍，經歷創作歌唱大賽、街頭表演等洗禮，2016年推出首張同名創作專輯。

臧芮軒推薦有感覺樂團的專輯《有感覺》。（圖／寬宏藝術提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)