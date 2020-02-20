你心目中最棒的空調是什麼狀態？能幫你省下荷包不再大筆付出高額電費？還是快速讓室內涼爽的冷氣機？又或是深夜裡靜靜地運轉，讓你一夜好眠的幫手？隨著時間更迭，民眾對於室內空調的認知不再侷限於一台冰冷的「冷氣機」，而是期望它無論在春夏秋冬任一季節中，都能精密地調節室內溫度達到舒適宜人的環境，因此越來越多空調設備兼具變頻冷暖等功能。

在日本很多人使用的知名品牌—「日本富士通變頻空調」，榮獲日本GOOD DESIGN、德國IF、德國reddot等設計大獎，且致力於研發新科技造福每一個使用的家庭，更承諾了長達10年的全機保固(1)，業界迄今尚無人能超越，富士通空調無疑在變頻空調市場上佔有舉足輕重的地位。

富士通空調nocria® Z系列，標榜「世界初 乾淨風」打造舒適的空調體驗／圖片由富士通將軍公司提供

【以嚴謹態度打造品牌 日本富士通變頻空調銷售全球】

「日本富士通變頻空調」是由日本富士通ゼネラル100%投資設立的直屬子公司，承襲來自日本的專業技術與服務精神。它們憑藉著頂尖的「iT智慧科技」結合系統，發揮變頻極致效能，打造出兼具省電、舒適、健康的各項智慧空調，無論在品質還是創新技術方面都廣受好評，深得社會大眾的喜愛，在日本當地即有很多家庭使用它們的產品。

富士通空調連續兩年與「戲劇女王」林心如的合作，透過林心如在戲劇上的專業表現與親切的形象，深化消費者對富士通安心、信賴的感受， 讓富士通空調持續締造銷售佳績，更成為深入人心的專業空調品牌。

日本富士通變頻空調本著讓台灣消費者都能享有乾淨風的初衷，與日本同步技術，不斷研發創新，推出擁有世界首創(2)與業界首創(3)功能的nocria® Z系列。首創的「自動清潔濾網」功能，讓濾網常保清淨，可提升空調運轉時的效能，減少耗電的機會；消費者也不必再爬上爬下的清洗濾網，使用更便利之外，也讓家中的年長者能安心的使用富士通空調的產品！

【nocria Z系列 雙首創技術 帶給你舒適空調體驗】

你知道嗎？室內機的熱交換器是細菌與黴菌的溫床！因此富士通空調研發出業界首創的「熱交換器加熱除菌」功能，將熱交換器上殘留的水分加熱至55°C以上，有效殺除空調內部的細菌，達到除菌去黴效果，讓nocria® Z吹出「世界初 乾淨風」。

富士通空調首創的「自動清潔濾網」功能，常保空調最佳效能／圖片由富士通將軍公司提供

日本富士通變頻空調全系列家用商品包含「高級系列美型機、優級系列美型機、一對一埋入系列、多聯系列」，皆採用環保冷媒，節能環保、陣容齊全，讓消費者有更多元的選擇。富士通空調為了讓產品更耐用，壁掛內機全面熱交換器塗裝，並且將主機板正反面塗膠對抗台灣潮濕氣候，加倍防護。富士通空調不只有家用產品，還有商用「VRF J II-S、J-ⅢL系列」，能靈活對應各種家用及輕商辦公等坪數大小、不同面向的需求。

富士通空調業界首創的「熱交換器加熱除菌」功能，給家人乾淨好空氣／圖片由富士通將軍公司提供

【全系列商品高規格製造 防腐防蝕一步到位 耐用性更佳】

從2020年2月1日起至2020年4月30日，日本富士通變頻空調「節能省好大-雙重送」優惠活動，除了最高可省8,000元(富士通現金折扣(4)最高3,000元+政府節能補助(5)最高3,000元+貨物稅補助(6)最高2,000元)外，加碼再送新春禮，凡購買nocria® Z系列即贈送日本製虎牌6人份電子鍋，購買高級、優級、埋入與多聯系列享有虎牌一公升電快煮壺或元山牌14吋DC立扇，即可好禮二選一。

富士通空調全系列採用「熱交換器雙邊銅管塗裝」、「主機板正反面塗裝」，加倍防護／圖片由富士通將軍公司提供

【居家空調汰舊換新 立即享新春優惠】

現在購買nocria® Z系列，除折扣優惠外，還能挑選實用好禮 / 圖片由富士通將軍公司提供

補充資訊：

(1) 業界第一：自社數據，統計於2019年5月1日時。全機10年保固：2019年1月1日至2020年3月31日止所購買供家庭用戶使用之變頻空調適用。保固詳情請依官網公告為準。

(2) 世界首創：家用空調的自動清潔濾網功能，2003年3月21日全球首賣。自社調查。

(3) 業界首創：日本國內家用空調；熱交換器加熱至55度以上，進行濕熱作用的除菌方式。2017年11月18日上市時，自社調查。

(4) 現金折扣：各機型折扣金額不一，以店家公告為主。VRF系列機種不參加此次促銷活動。

(5) 節能補助：汰舊換新補助金額以各縣市補助辦法為準。

(6) 貨物稅補助：貨物稅減徵金額依財政部減徵辦法為準。

(中時電子報)