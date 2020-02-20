韓宣布新增新冠肺炎31病例 共達82例

在1名確診女病患先後感染37人後，韓國新冠肺炎病毒疫情迅速蔓延，又新增31病例，如今已達82例。

據韓聯社20日報導，韓國中央防疫對策本部20日說，當天新增的31宗病例中，有30例來自廣尚北道和大邱市，1例來自首爾。而大邱和慶北地區出現的30例中， 有23人和第31例61歲韓國女病患常去的新天地耶穌教會教堂有關，而另外2人是在慶北清道郡的一家醫療機構確診，衛生部門正在瞭解其餘5例的情況。

到目前為止，與第31例病患有關的確診病例增至37例，而廣尚北道和大邱市累計確診48例。

而中央防疫對策本部每天上午10點和下午5點，一天分兩次公佈最新疫情情況。

隨著韓國新型冠狀肺炎確診病例暴增，對醫院專用治療床位和醫務人員不足的擔憂也與日俱增。

韓國防疫部門說，目前共29家醫療機構運營國家定點隔離病房，其中負壓病房有161間，床位僅198張。

(中時電子報)