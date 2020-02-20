面對新型冠狀病毒，全台灣防疫動起來，宏達電(2498)嚴格實施防疫措施，現階段除內部開會改為VIVE Sync遠端視訊會議外，大陸地區員工也要求待在家中辦公，另外，董事長王雪紅也特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩，執行長Yves Maitres也強調，「員工的健康很重要！」

為因應疾管署啟動加強社區監測方案，宏達電也延續實施嚴謹的防疫措施，內部開會也改為VIVE Sync遠端視訊會議或內部溝通軟體取而代之，降低所有可能發生感染的風險與機會。

董事長王雪紅與執行長Yves Maitre更是每天對防疫措施關切及要求，要求繼續做好全公司的防疫工作，王雪紅知道大家平日為公司忙碌工作，幾乎不可能有時間去排隊買口罩，尤其當小孩即將開學又擔心口罩不夠用之際，她已特別要求信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包五枚的口罩，從18日即開始領取，希望在本周五(21日)前每位員工都可以取得，以使同仁們的家人都可以安心並放心的生活。

面對壟罩全球新型冠狀病毒，執行長Yves Maitres也指出，員工的健康很重要，針對疫情，宏達電在公司做了很多策略，台灣對員工日前才一人配發5個口罩，大陸則是要求員工待在家裡，提供一個月Viveport免費使用Viveport Infinity無限下載訂閱服務。

(時報資訊)