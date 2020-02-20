屏東縣某大學一名澳門的學生，因為自澳門地區來台就學，依規定必須進行居家檢疫，但屏東縣衛生局透過手機監測，昨(18日)發現該位學生竟然離開隔離宿舍外出，氣得內埔鄉長親自帶著當地村長與民眾，發動全村尋人任務，最後會同警方前往學生宿舍查訪，才發現學生行蹤，立刻開單舉發送交衛生局裁罰。

這名就讀屏東縣某大學的澳門的學生，來台準備開學，接到通知必須隔離檢疫後，就待在宿舍內禁止出門，但屏東縣衛生局卻透過監測機制，發現他在18日時手機定位並不在宿舍內，疑似擅自外出，於是立刻通報內埔鄉公所。

鄉長得知後氣壞，立刻帶著當地村長和警方，前去該學生的學生宿舍查訪，並告誡該位澳門外籍生不得為規定，立刻要求警方舉發送交衛生局裁罰。鄉長表示，大學即將開學，內埔鄉內有兩所大學，大批學生會陸續回校上課，所以防疫絕對不能大意，而該位學生也將面臨1萬元到最高15萬元以上的罰款。

(中時電子報)