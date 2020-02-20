通訊軟體流傳肺炎確診病患住在豐原，收治在當地醫院，還明確指出在一家小吃店附近「千萬不要靠近」。（民眾提供／王文吉台中傳真）

被影射的醫院嚴正駁斥通訊軟體流傳的疫情「小道」消息，強調內容非事實，請勿以訛傳訛。（院方提供／王文吉台中傳真）

非官方疫情「小道」消息滿天飛！台中豐原的地方通訊軟體群組最近流傳「死亡病例的姪女婿住豐原○○路目前在○○負壓病房隔離治療！今天整條路消毒。」最後還提醒「不要靠近某知名小吃店附近..........懂意思？」被影射的醫院發布聲明指出，有社群軟體謠傳本院收治「嚴重特殊傳染性肺炎確診病患」造假又惡意。

台中豐原流傳非官方版疫情消息，指涉確診病例住在當地要道，整條路大消毒，還明確指出一家知名小吃店「不要靠近」，訊息一出，民眾無從分辨真假，恐慌心理之下，非官方版疫情消息在社群軟體瘋傳，被點名的小吃店也遭拖累，這兩天頻頻接到電話詢問，生意也受影響。

該醫院嚴正駁斥疫情「小道」消息，並強調，截至2月19日為止，本院並未收治「嚴重特殊傳染性肺炎確診病患」，社群軟體謠傳本院收治確診病患非事實，請勿以訛傳訛。若涉及本院聲譽，本院將蒐集相關事勝並提起告訴，絕不寬貸。

豐原分局接獲訊息後立即展開調查，目前正積極聯繫衛生單位確認訊息真偽，如經證實為不實訊息，將依傳染病防治法，偵辦移送。警方強調，適逢防疫非常時期，張貼、散布未經查證的訊息，易造成不必要之恐慌，呼籲民眾對於未經查證的疫情訊息，切勿張貼、散布，以免受罰。

(中時 )