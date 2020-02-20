台北科技大學教授王文博，14年前擔任新竹三村工程招標案的評選委員，收受廠商50萬元賄款，洩漏評選內容，去年10月被依貪汙罪判刑確定，王在執行前棄保潛逃，19日深夜被通緝到案，台北地檢署訊後依法將他發監執行。

2006年新竹市政府辦理新竹三村招標，同案被告的文化大學副教授陳錦賜等人經遴選任評選委員，新亞建設參與投標，為了讓評委將新亞評定為第一名廠商，竟向陳男詢問招標案的相關事宜後，分別行賄評委。

新亞建設透過白手套將50萬賄款交付給陳錦賜，又到台大教授辦公室給土木系教授郭斯傑50萬元現金，後再到北科大行賄王文博，賄賂評委請託在審查 時讓新亞順利得標，但最後新亞未得標，檢調接獲檢舉後展開偵辦。

最高法院去年10月18日駁回3名教授的上訴，依貪汙罪將郭、陳判刑6年、王判刑2年半確定。王卻在執行前棄保潛逃，北檢對王發布通緝，並於19日晚間逮捕歸案，訊問後發監執行。

(中時 )