台灣昨(19)日新增兩例，第24例是北部60歲女性中鏢，由於她這段時間沒旅遊史，且曾4次到醫療院所就診，目前疾管署已匡列360人追蹤檢疫。對此，急診醫師白永嘉表示，這是指標性的一例，他與許多急診主任疾呼6點建議，並強調「旅遊史已不是決戰點，執著旅遊史反而更危險」。

根據中央防疫指揮中心公告，24例案主北部60歲女性的發病時間軸如下：1月22日發病；1/22-29日 看了四次診所；1月30日住院；2月10日ICU； 2月17日負壓ICU 並通報；2月19日確診。

白永嘉今在臉書「急診醫師的眼睛」上貼文說，這第24例是指標性的一例，這段時間他去過的所有診所及醫院，醫護人員及周圍的人員都要被追蹤。

白永嘉形容， 因為24例的出現，全台灣醫院正式進入下一個階段！他說，在全國急診主任的LINE群組裡有很多主任提出6點呼籲：

1：進醫院一定要戴口罩並且在醫院門口就要利用醫院在大門口設置的酒精洗手才進入醫院。進醫院前洗手是幫助國家。（避免汙染醫院環境)出醫院後洗手是幫助自己。

2：建議醫院門口人力調度: 在病人或訪客進入醫院大門時，主動以酒精噴消訪客雙手。

3：旅遊史已不是決戰點，執著旅遊史反而更危險，要轉進疫調病房模式。

4：醫護人員及民眾這段期間能不出國盡量不要出國！

5：這段期間剛從國外回來的民眾盡可能勤洗手，在家裡觀察自己的狀況避免聚會，避免去人多的地方！

6：今天開始再三呼籲強調「小病，千萬不要來急診」。

白永嘉提醒大家，就醫時不要隱瞞所有的狀況，民眾和醫護人員一樣都要要保重自己，也希望認同此呼籲的人幫分享轉告。

(中時電子報)