新冠肺炎疫情未見止穩，經濟學家警告，大陸恐出現大規模的裁員，目前的經濟局勢讓人想起了2008~2009年全球金融危機。

路透報導，根據清華大學和北京大學最新一份調查，1000家受訪中小型企業中，僅34%表示依照目前現金推算，公司大約可存活一個月，另有3分之1的受訪企業說可以撐兩個月，18%稱可以支撐三個月。

中原銀行首席經濟學家王軍警告，大陸恐出現大規模裁員，不過，以目前疫情對經濟的影響來看，不該與SARS當時相比，而是應與金融危機時期相比。

報導指出，在2008~2009年金融危機期間，約有2000萬大陸農民工因為出口下降而失業，促使北京推出大規模的刺激政策，促進經濟快速增長，但也導致財政負擔加重。而在2002~2003年間，儘管SARS疫情爆發，但大陸經濟仍保持穩固的基礎。

經濟學人智庫分析師Dan Wang表示，大陸第一季的就業情況還不錯，但疫情若到了3月底仍無法控制，第2季將會看到大量裁員，人數上看450萬。

經濟學家提醒，裁員人數增加，恐損害大陸民眾收入和消費，並使經濟復甦複雜化。

(中時電子報)